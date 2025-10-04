ТАСС: новые эпизоды могут появиться в деле миллиардера Сулейманова

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Следователи проверят бизнес Ибрагима Сулейманова, арестованного по обвинению в организации убийств, на причастность к другим тяжким преступлениям, заявили ТАСС в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, Сулейманов обвиняется не только в организации двух убийств прошлых лет, но и покушении на убийство в 2021 году, когда жертве удалось выжить, уточнил он.

Как рассказал источник РИА Новости, у скончавшегося фигуранта дела в отношении Сулейманова Абакара Дарбишева незадолго до задержания прошли обыски.

Обвиняемому в убийствах миллиардеру может грозить наказание в виде пожизненного лишения свободы, рассказал юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Подмосковье Александр Хаминский.

Он отметил, что санкции статей "Убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой" и "Покушение на убийство" исключительно суровы.

"За организацию убийства двух лиц законодатель предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы", – уточнил юрист.

Он подчеркнул, что покушение на убийство также считается тяжким преступлением, за которое грозит наказание в виде длительного срока заключения. При установлении вины и доказанности обвинения суд будет учитывать все обстоятельства, в том числе мотивы и роль каждого участника преступной группы.

"Учитывая тяжесть инкриминируемых деяний, единственным смягчающим обстоятельством может стать активное способствие следствию, на что в подобных делах рассчитывать не приходится", – резюмировал Хаминский.

Сулейманова задержали в Москве 3 октября по подозрению в убийствах прошлых лет. Также задержали еще двух фигурантов – Мухаммеда и Абакара Дарбишевых. Первого суд отправил в СИЗО на 2 месяца, а второй скончался от сердечного приступа.

Спустя время Сулейманова также арестовали. Он будет находиться под стражей до 2 декабря. Адвокат миллиардера сказал, что его подзащитный не признает свою вину.