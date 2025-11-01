СФР досрочно перечислил ноябрьские пенсии и пособия около 17 млн россиян

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Социальный фонд России (СФР) досрочно перечислил пенсии и пособия 17 миллионам россиян, чьи выплаты выпадали на ноябрьские праздники. Об этом в беседе с РИА Новости заявил председатель фонда Сергей Чирков.

"Выплаты пришли пенсионерам, которым средства обычно поступают 3-го и 4-го числа. Доставка пенсий через банки с 5 ноября возобновится по стандартному графику", – поделился Чирков.

В общей сложности пенсии получили свыше 9 миллионов граждан, страховые выплаты из-за несчастных случаев выданы более 45 тысячам россиян, а еще порядка 7,9 миллиона человек получили единое пособие и другие "семейные" выплаты.

"1 ноября были произведены также выплаты семьям с детьми – единое пособие на детей до 17 лет, пособие по уходу за ребенком до 1,5 года и пособие на первого ребенка до 3 лет. Беременные женщины, оформившие единое пособие, и семьи призывников тоже получили средства", – указал председатель фонда.

Досрочная выплата коснулась всех видов пенсий, включая страховые, социальные и накопительные, а также пенсии по старости и инвалидности. Процесс прошел автоматически, пенсионерам ничего не пришлось для этого делать, добавил Чирков.

Он также указал, что те, кто получает пенсию или детские выплаты через "Почту России", смогут забрать их у почтальона или в кассе отделения с 3 по 25 ноября.

Ранее эксперты подсчитали, что к 2027 году средняя страховая пенсия по старости в России превысит 29 тысяч рублей. В расчет включили несколько индексаций, согласно которым в январе 2026 года выплаты вырастут на 7,6%, в феврале 2027-го – на 4%, а в апреле того же года – на 3,4%.

Таким образом, за 2 года увеличение составит около 4 тысяч рублей по сравнению со средним размером страховой пенсии по старости по итогам 2025 года, которая превышает 25 тысяч рублей.

