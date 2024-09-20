IQAir назвала Киев городом с самым грязным воздухом в мире

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Днем 20 сентября Киев на некоторое время занял первое место в мировом рейтинге городов с самым загрязненным воздухом. Это следует из данных рейтинга компании IQAir.

На время Киев поднялся выше лидеров антирейтинга – Каира, Джакарты и Лахора. Уровень загрязнения воздуха в Киеве оценивался как "вредный" при индексе качества воздуха в диапазоне от 175 до 185. При этом со значения 201 начинается показатель "очень вредно".

По состоянию на 15:05 по московскому времени Киев занимал 17-ю позицию с индексом 80, что соответствует уровню "среднее загрязнение". В это же время Москва находилась на 114-м месте, а ее показатель составил 17 со значением "хорошо".

Между тем британские ученые назвали самую загрязненную пластиком страну в мире. Исследователи Университета Лидса сообщили, что самые крупные очаги загрязнения пластиком были выявлены в Индии, Нигерии и Индонезии. Благодаря искусственному интеллекту они выяснили, что каждый год мимо системы обработки отходов проходит около 52 миллионов тонн пластика.