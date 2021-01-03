В США назвали свою версию происхождения коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Заместитель советника президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Мэтью Поттингер считает, что самой "достоверной" теорией возникновения эпидемии коронавируса является утечка из лаборатории в Китае. Об этом сообщает Daily Mail.

"Появляется все больше свидетельств того, что лаборатория является наиболее вероятным источником утечки вируса", – отметил он.

В подтверждение данной теории чиновник не приводит никаких доказательств. Он ссылается на "последние разведывательные данные".

Он также сравнил деятельность ВОЗ, которая собирается провести расследование причин возникновения пандемии, с "потемкинскими деревнями".

В статье говорится, что западные критики опасаются, что организация не будет объективна в выявлении причин пандемии якобы из-за большого влияния Китая на нее.

Ранее министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что пандемия COVID-19 была спровоцирована отдельными вспышками в различных местах по всей Земле.

В России за последние сутки выявили 24 150 новых случаев коронавируса в 84 регионах. В 2 613 (10,8%) из них заболевание протекало без клинических проявлений. На Москву пришелся 3 851 случай. Всего в РФ зарегистрировано 3 236 787 случаев (+0,8%) коронавируса.