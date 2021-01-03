Инфекционист прогнозирует рост заболеваемости COVID-19 после праздников

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Инфекционист Евгений Тимаков считает, что после праздников в России возможен рост заболеваемости коронавирусом. По прогнозам специалиста, в Москве ситуация стабилизируется к концу января, а в стране – к концу февраля, пишет РИА Новости.

"Из-за контактов между людьми после первых 5 дней праздников через неделю начнется рост заболеваемости. К концу января в Москве, скорее всего, будет стабилизироваться ситуация, а по России – к концу февраля", – сказал он.

По мнению инфекциониста, ситуация с COVID-19 в стране стабильная, но напряженная.

Ранее Евгений Тимаков заявил, что снижение заболеваемости коронавирусом в России связано с меньшим тестированием на COVID-19 во время праздников.

В России за последние сутки выявили 24 150 новых случаев коронавируса в 84 регионах. В 2 613 (10,8%) из них заболевание протекало без клинических проявлений. На Москву пришелся 3 851 случай. Всего в РФ зарегистрировано 3 236 787 случаев (+0,8%) коронавируса.