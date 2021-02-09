Москвичей старше 65 лет просят оставаться дома из-за COVID-19

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Москва 24

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Общество

15:52

В Депздраве рассказали, где москвичи могут сделать прививку от коронавируса

медицина общество эксклюзив

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Главный врач Городской клинической больницы № 67 имени Ворохобова столичного департамента здравоохранения, профессор Андрей Шкода в беседе с Москвой 24 рассказал о важности вакцинации против коронавируса.

"Не секрет, что победить любое инфекционное заболевание можно только с помощью вакцинации. Мы можем убедиться в этом на примерах заболеваний, от которых мы защищены вакцинами, разработанными в том числе и нашими учеными. В их числе чума, холера, а также опасные своими осложнениями болезни – корь, гепатит, полиомиелит и другие", – сказал специалист.

По словам врача, коронавирус опасен для людей любого возраста. Особенно в группе риска находятся люди старшего возраста с хроническими заболеваниями, поскольку у них болезнь чаще всего протекает в тяжелой форме.

COVID-19 – серьезное испытание для любого организма, особенно для людей с ослабленным иммунитетом. Поэтому я настоятельно рекомендую членам семей, где есть пожилые или люди с хроническими заболеваниями, пройти вакцинацию. По этой же причине сделать прививку от коронавируса очень важно и самим пенсионерам.
Андрей Шкода
главврач Городской клинической больницы № 67 имени Ворохобова

Специалист рассказал, что для удобства сейчас в Москве открыто более 100 пунктов вакцинации, которые работают не только в медицинских учреждениях, но и в других общественных местах, популярных локациях, например в ГУМе и других торговых центрах, фуд-молле "Депо", центрах госуслуг "Мои документы".

"Призываю всех остальных ответственно относиться к своему здоровью и не пренебрегать основной мерой профилактики – вакцинацией. Помните, только управляемая эпидемическая ситуация поможет нам победить коронавирус", – сказал врач.

Кроме того, эксперт подчеркнул, что российская вирусологическая школа одна из лучших. Этот факт подтверждают созданные учеными вакцины, которые применяются во всем мире. К тому же "Спутник V" уже доказал свою эффективность и безопасность, подытожил он.

Ранее Владимир Путин заявил, что наличие у России уже трех собственных вакцин от COVID-19 является крупным научным успехом.

"Благодаря нашим ученым Россия занимает лидирующие позиции в мире, не скажу сейчас ничего неожиданного и нового, все мы об этом знаем, занимает лидирующие позиции в мире в создании вакцины от коронавируса", – сказал президент РФ на заседании Совета по науке и образованию.

Путин также отметил, что Россия – единственное государство, у которого уже есть три вакцины собственной, отечественной разработки.

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