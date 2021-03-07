Вакцина "Спутник V" зарегистрирована в Северной Македонии

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Северной Мкакедонии зарегистрировали российскую вакцину против коронавируса "Спутник V". Об этом сообщает Российский фонд прямых инвестиций.

"Регистрация препарата осуществлена в рамках ускоренной процедуры", – говорится в сообщении.

На данный момент вакцина "Спутник V" уже одобрена в 46 странах.

Ранее вакцинация российским препаратом стартовала в Венесуэле. Об этом заявил президент страны Николас Мадуро.

Применение "Спутника V" уже одобрено в Аргентине, Боливии, Венесуэле, Парагвае, Мексике, Никарагуа, Сент-Винсенте и Гренадинах, Алжире, Республике Гвинея, Габоне, Палестине, ОАЭ, Бахрейне, Иране, Тунисе, Ливане, Мьянме, Пакистане.

В список также входят Сербия, Республика Сербская (энтитет Боснии и Герцеговины), Черногория, Венгрия, Сан-Марино, Монголия, Казахстан, Узбекистан, Туркмения, Армения, Белоруссия и ряд других стран.