Мадуро и его супруга вакцинировались российским "Спутником V"

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес вакцинировались российским препаратом от коронавируса Спутник V, сообщает ТАСС.

"Как я и обещал народу, я исполняю обещание… Моя первая доза, я вакцинировался", – заявил венесуэльский лидер.

Вакцинация от коронавирусной инфекции российским препаратом "Спутник V" стартовала в Венесуэле 18 февраля.

Венесуэла и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) договорились о производстве вакцины "Спутник V" в стране. Было подписано соответствующее соглашение.

Первая в мире вакцина от COVID-19 "Спутник V" была создана на базе российского Центра имени Гамалеи в августе прошлого года.

Эффективность "Спутника V" в ходе третьей фазы клинических испытаний составила 91,6%. При этом препарат оказался одинаково эффективен против новых штаммов коронавируса. Результаты исследований опубликовало одно из наиболее авторитетных медицинских изданий – The Lancet.