Шведские компании заявили о готовности производить "Спутник V" – СМИ

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04:03
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Несколько компаний из Швеции сообщили о готовности производить российскую вакцину от коронавирусной инфекции "Спутник V". Об этом пишет издание Svenska Dagbladet.
По мнению начальника отдела Агентства по инновациям Vinnova Ларса Хаммарстрема, мощности местных компаний не смогут обеспечить масштабное производство. При этом могут быть выпущены определенные объемы вакцины.
"Речь необязательно идет о строительстве большого завода, а лишь о том, чтобы попробовать развить те возможности <…>, что уже имеются", – подчеркнул Хаммарстрем.
В свою очередь, профессор и эксперт по вакцинам Каролинского института Али Миразими посчитал, что производство препарата "Спутник V" в Европе ускорит и упростит контроль качества. Специалист выразил мнение, что властям следует использовать все имеющиеся на данный момент вакцины.
Ранее премьер-министр Италии Марио Драги не исключил допуска российской вакцины "Спутник V" в страну без разрешения Европейского союза. Он назвал подобное решение нормальным прагматизмом.
Первая в мире вакцина "Спутник V" от COVID-19 была создана на базе российского Центра имени Гамалеи в августе прошлого года.
Применение препарата уже одобрено в Аргентине, Боливии, Венесуэле, Парагвае, Мексике, Никарагуа, Сент-Винсенте и Гренадинах, Алжире, Республике Гвинея, Габоне, Палестине, ОАЭ, Бахрейне, Иране, Тунисе, Ливане, Мьянме, Пакистане. В список также входят Сербия, Республика Сербская (энтитет Боснии и Герцеговины), Черногория, Венгрия, Сан-Марино, Монголия, Казахстан, Узбекистан, Туркмения, Армения, Белоруссия и ряд других стран.
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