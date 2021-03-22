Попытки не допустить российскую вакцину "Спутник V" в ЕС продолжаются – МИД

14:16
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Попытки не допустить российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" в Евросоюз продолжаются. Об этом сообщил заместитель главы МИД РФ Александр Грушко.
По его словам, Европейское агентство лекарственных препаратов рассматривает заявку на регистрацию вакцины.
"Делаются политические заявления, которые нельзя интерпретировать иначе как сугубо политизированные, не преследующие цели справиться с этим вызовом сообща", – цитирует Грушко РИА Новости.
Он также добавил, что ситуация вокруг российского препарата является показательной. Вакцина столкнулась с кампанией дезинформации, дискриминации, а также демонстративного игнорирования со стороны евроинститутов.
Напомним, первая в мире вакцина "Спутник V" от COVID-19 была создана на базе российского Центра имени Гамалеи в августе прошлого года.
Применение препарата уже одобрено в Аргентине, Боливии, Венесуэле, Парагвае, Мексике, Никарагуа, Сент-Винсенте и Гренадинах, Алжире, Республике Гвинея, Габоне, Тунисе, Ливане, Мьянме, Палестине, ОАЭ, Бахрейне, Иране, Пакистане. В список также входят Сербия, Республика Сербская (энтитет Боснии и Герцеговины), Черногория, Венгрия, Сан-Марино, Монголия, Казахстан, Узбекистан, Туркмения, Армения, Белоруссия и ряд других стран.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: