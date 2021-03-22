Попытки не допустить российскую вакцину "Спутник V" в ЕС продолжаются – МИД

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Попытки не допустить российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" в Евросоюз продолжаются. Об этом сообщил заместитель главы МИД РФ Александр Грушко.

По его словам, Европейское агентство лекарственных препаратов рассматривает заявку на регистрацию вакцины.



"Делаются политические заявления, которые нельзя интерпретировать иначе как сугубо политизированные, не преследующие цели справиться с этим вызовом сообща", – цитирует Грушко РИА Новости.

Он также добавил, что ситуация вокруг российского препарата является показательной. Вакцина столкнулась с кампанией дезинформации, дискриминации, а также демонстративного игнорирования со стороны евроинститутов.

Напомним, первая в мире вакцина "Спутник V" от COVID-19 была создана на базе российского Центра имени Гамалеи в августе прошлого года.

Применение препарата уже одобрено в Аргентине, Боливии, Венесуэле, Парагвае, Мексике, Никарагуа, Сент-Винсенте и Гренадинах, Алжире, Республике Гвинея, Габоне, Тунисе, Ливане, Мьянме, Палестине, ОАЭ, Бахрейне, Иране, Пакистане. В список также входят Сербия, Республика Сербская (энтитет Боснии и Герцеговины), Черногория, Венгрия, Сан-Марино, Монголия, Казахстан, Узбекистан, Туркмения, Армения, Белоруссия и ряд других стран.