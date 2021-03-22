Двери ЕС для вакцины "Спутник V" не закрыты – Еврокомиссия

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Двери Евросоюза для закупки российской вакцины от коронавируса "Спутник V" не закрыты, сообщил официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер.

Так он прокомментировал слова еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона о том, что ЕС не нуждается в российском препарате.

"Двери не закрыты навсегда, все зависит от обстоятельств. Проблема в том, что вакцины нужно получать именно сейчас", – цитирует Мамера РИА Новости.

Ранее заместитель главы МИД РФ Александр Грушко заявил, что попытки не допустить российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" в Евросоюз продолжаются. Он добавил, что ситуация вокруг российского препарата является показательной.

Первая в мире вакцина "Спутник V" от COVID-19 была создана на базе российского Центра имени Гамалеи в августе прошлого года.

Применение препарата уже одобрено в Аргентине, Боливии, Венесуэле, Парагвае, Мексике, Никарагуа, Сент-Винсенте и Гренадинах, Алжире, Республике Гвинея, Габоне, Тунисе, Ливане, Мьянме, Палестине, ОАЭ, Бахрейне, Иране, Пакистане. В список также входят Сербия, Республика Сербская (энтитет Боснии и Герцеговины), Черногория, Венгрия, Сан-Марино, Монголия, Казахстан, Туркмения, Армения, Узбекистан, Белоруссия и ряд других стран.