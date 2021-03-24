Путину сделали первый укол двухфазной российской вакцины от COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Владимиру Путину сделали первый укол двухфазной отечественной вакцины против COVID-19, второй произведут приблизительно через три недели, рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.
"Это был первый укол, соответственно, недельки через три – второй", – заявил Песков, отвечая на вопрос, предстоит ли главе государства делать еще одну инъекцию.
Песков при этом не уточнил, какой именно препарат выбрал Путин, отметив, что это знает только он и его врач.
"Мы еще вчера сказали, что все три российские вакцины абсолютно надежны, абсолютно эффективны и абсолютно безопасны, поэтому никакой разницы, какой именно вакциной привился президент, нет. А какую именно вакцину выбрал президент, это знает он и его врач, который делал ему эту прививку", – сказал представитель Кремля.
Накануне Песков сообщил, что Путин привился от коронавирусной инфекции и чувствует себя хорошо.
До этого пресс-секретарь президента предупредил журналистов, что российский лидер не является сторонником публичной вакцинации и не планирует делать прививку на камеру.
На данный момент в России зарегистрированы три вакцины – "Спутник V", "КовиВак" и "ЭпиВакКорона".
Путин привился от коронавирусной инфекции
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