Путину сделали первый укол двухфазной российской вакцины от COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Владимиру Путину сделали первый укол двухфазной отечественной вакцины против COVID-19, второй произведут приблизительно через три недели, рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.

"Это был первый укол, соответственно, недельки через три – второй", – заявил Песков, отвечая на вопрос, предстоит ли главе государства делать еще одну инъекцию.

Песков при этом не уточнил, какой именно препарат выбрал Путин, отметив, что это знает только он и его врач.

"Мы еще вчера сказали, что все три российские вакцины абсолютно надежны, абсолютно эффективны и абсолютно безопасны, поэтому никакой разницы, какой именно вакциной привился президент, нет. А какую именно вакцину выбрал президент, это знает он и его врач, который делал ему эту прививку", – сказал представитель Кремля.

Накануне Песков сообщил, что Путин привился от коронавирусной инфекции и чувствует себя хорошо.

До этого пресс-секретарь президента предупредил журналистов, что российский лидер не является сторонником публичной вакцинации и не планирует делать прививку на камеру.

На данный момент в России зарегистрированы три вакцины – "Спутник V", "КовиВак" и "ЭпиВакКорона".