Мурашко допустил, что привитым от коронавируса в дальнейшем потребуется ревакцинация

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко предположил, что привившимся от коронавируса людям позже потребуется ревакцинация. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Россия 1".

"Мы рассчитываем, что, скорее всего, потребуется ревакцинация. Все будет зависеть от формирования популяционного иммунитета и у нас в стране, и за пределами, потому что активность всегда восстанавливается", – заявил глава Минздрава.

Мурашко также рассказал о ходе производства вакцины от коронавируса "КовиВак". По словам министра, первые партии препарата будут доступны в начале апреля.

На данный момент, как заявил министр, вакцина находится на контроле качества. В оборот для населения препарат поступит только после проверки.

Накануне Михаил Мурашко анонсировал испытания вакцины от COVID-19 среди детей. Клинические протоколы будут разработаны в ближайшие два месяца.

