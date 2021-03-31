Мурашко допустил, что привитым от коронавируса в дальнейшем потребуется ревакцинация

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко предположил, что привившимся от коронавируса людям позже потребуется ревакцинация. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Россия 1".
"Мы рассчитываем, что, скорее всего, потребуется ревакцинация. Все будет зависеть от формирования популяционного иммунитета и у нас в стране, и за пределами, потому что активность всегда восстанавливается", – заявил глава Минздрава.
Мурашко также рассказал о ходе производства вакцины от коронавируса "КовиВак". По словам министра, первые партии препарата будут доступны в начале апреля.
На данный момент, как заявил министр, вакцина находится на контроле качества. В оборот для населения препарат поступит только после проверки.
Накануне Михаил Мурашко анонсировал испытания вакцины от COVID-19 среди детей. Клинические протоколы будут разработаны в ближайшие два месяца.
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