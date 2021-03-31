Еще 1 537 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В столице еще 1 537 пациентов вылечились от коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в Москве.

"Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 944 738", – говорится в сообщении.

За последние сутки в столице подтвердилось 1 286 новых случаев заражения COVID-19, госпитализирован 821 человек. За минувшие 24 часа скончались 53 пациента с пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус.

В России за это время подтвердили 8 275 новых случаев коронавируса. В 1 070 случаях болезнь проходила без клинических проявлений.