Центр "Вектор" производит 1 млн доз вакцины "ЭпиВакКорона" в месяц – гендиректор

08:38
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Ежемесячно государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "Вектор" производит один миллион доз вакцинцы против коронавируса "ЭпиВакКорона". Об этом рассказал гендиректор центра Ринат Максютов.
"Если год назад весной наши производственные возможности составляли всего около 3 тысяч доз в месяц, а в конце прошлого года мы вышли уже на 20 тысяч доз, то в феврале–марте текущего года это уже было 500 тысяч доз ежемесячно. В апреле выпущено уже более одного миллиона и процесс масштабирования продолжается", – цитирует РИА Новости специалиста.
Максютов напомнил, что данная вакцина была зарегистрирована 13 октября 2020 года. С 3 марта ее допустили к использованию для людей старше 18 лет.
"В настоящее время проводятся многоцентровые клинические исследования на трех тысячах добровольцев", – добавил Максютов.
Ранее вакцинация от коронавируса препаратом "ЭпиВакКорона" стала доступна в поликлиниках Москвы. Записаться на прививку можно в одном из 100 пунктов вакцинации.
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