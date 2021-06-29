В Центре Гамалеи объяснили разницу в показателях эффективности вакцины

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Разница в показателях эффективности вакцин объясняется тем, что активность нейтрализующих антител и эффективность препарата – это отдельные значения. Об этом рассказали разработчики вакцины.
Ранее замдиректора разработавшего вакцину Центра имени Гамалеи по научной работе Денис Логунов сообщил, что эффективность "Спутника V" против "индийского" штамма составляет около 90%.
"Активность сыворотки или нейтрализующих антител к спайк-белку коронавируса и эффективность вакцины являются отдельными показателями. В случае вакцины "Спутник V" при снижении активности нейтрализующих антител в 2,6 раза эффективность вакцины снижается незначительно и остается на уровне 90%, что в свою очередь выше, чем у других существующих вакцин против коронавируса", – приводит РИА Новости сообщение разработчиков.
Уточняется, что такой уровень защищает от штамма "Дельта", как и многие другие препараты. Например, при снижении активности нейтрализующих антител в 5,8 раза эффективность вакцины Pfizer сохраняется на уровне порядка 90%.
Также сообщалось, что российский препарат от коронавируса "Спутник V" подходит для ревакцинации тех, кто привился "ЭпиВакКороной" или "КовиВаком". В целом для ревакцинации достаточно "Спутника Лайт".
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