Состав сборной России по футболу на ближайший сбор объявят 14 марта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Состав футбольной сборной России на ближайший сбор объявят в понедельник, 14 марта. Об этом сообщил ассистент главного тренера команды Николай Писарев.

Тренировки пройдут с 21 по 27 марта. Команда будет находиться в Москве.

28 февраля Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций отстранили российскую сборную от всех действующих турниров.

FIFA и UEFA опубликовали совместное заявление, в котором сказано, что мужская национальная сборная России не сможет принять участие в отборе на чемпионат мира в Катаре. Клубы, выступающие в Российской Премьер-лиге, лишаются возможности представлять страну в еврокубках – Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций.

8 марта стало известно, что сборная Польши по футболу автоматически оказалась в финале отбора на чемпионат мира 2022 года. В заключительном матче отбора поляки сыграют с победителем матча Швеция – Чехия.