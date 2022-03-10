Валерий Карпин возглавил ФК "Ростов"

Фото: ТАСС/Петр Ковалев
Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин возглавил "Ростов", специалист будет совмещать работу в национальной команде и клубе. Об этом сообщается на сайте ростовской команды.
По словам президента "Ростова" Арташеса Арутюнянца, клуб договорился с Российским футбольным союзом (РФС), что совмещение Карпиным постов может быть прекращено, когда сборная России вновь получит право участия в международных соревнованиях.
В свою очередь, в РФС объявили о продлении тренерского контракта с Карпиным в национальной команде до конца 2022 года.
"Рад возможности продолжить работу с национальной сборной России. Надеюсь, что очень скоро наш футбол вернется на международную арену и мы сможем вновь участвовать в официальных матчах", – приводятся слова Карпина на сайте РФС.
Также тренер поблагодарил руководство "Ростова" и РФС за предоставленную возможность совмещать посты в сборной и клубе.
Валерий Карпин возглавил сборную России в конце июля 2021 года, сменив на этом посту Станислава Черчесова. До этого Карпин с 2017 года работал на посту главного тренера "Ростова".
28 февраля Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций отстранили российскую сборную от всех действующих турниров.
FIFA и UEFA опубликовали совместное заявление, в котором сказано, что мужская национальная сборная России не сможет принять участие в отборе на чемпионат мира в Катаре. Клубы, выступающие в Российской Премьер-лиге, лишаются возможности представлять страну в еврокубках – Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: