Валерий Карпин возглавил ФК "Ростов"

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Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин возглавил "Ростов", специалист будет совмещать работу в национальной команде и клубе. Об этом сообщается на сайте ростовской команды.

По словам президента "Ростова" Арташеса Арутюнянца, клуб договорился с Российским футбольным союзом (РФС), что совмещение Карпиным постов может быть прекращено, когда сборная России вновь получит право участия в международных соревнованиях.

В свою очередь, в РФС объявили о продлении тренерского контракта с Карпиным в национальной команде до конца 2022 года.

"Рад возможности продолжить работу с национальной сборной России. Надеюсь, что очень скоро наш футбол вернется на международную арену и мы сможем вновь участвовать в официальных матчах", – приводятся слова Карпина на сайте РФС.

Также тренер поблагодарил руководство "Ростова" и РФС за предоставленную возможность совмещать посты в сборной и клубе.

Валерий Карпин возглавил сборную России в конце июля 2021 года, сменив на этом посту Станислава Черчесова. До этого Карпин с 2017 года работал на посту главного тренера "Ростова".

28 февраля Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций отстранили российскую сборную от всех действующих турниров.

FIFA и UEFA опубликовали совместное заявление, в котором сказано, что мужская национальная сборная России не сможет принять участие в отборе на чемпионат мира в Катаре. Клубы, выступающие в Российской Премьер-лиге, лишаются возможности представлять страну в еврокубках – Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций.