Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина назвала главное отличие российского футбола от мирового. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".
Она заявила, что Россия, считающаяся великой спортивной державой, не может похвастаться успехами в футболе.
"Весь первый тайм они бегают с мыслью: "Вот бы еще второй тайм выдержать", – отметила Роднина.
Она вспомнила, как случайно оказалась на матче испанской "Барселоны". По ее мнению, игра команды выглядела как настоящее представление. Роднина выразила мнение, что в этом и заключается главное отличие российских спортсменов от иностранцев.
"Такой футбол только в России, в мире он другой. Они чудно владеют мячом, чувствуют публику. Это красивое представление. Когда опасный момент, футболисты сразу соображают, чувствуют его. А самое главное – видно, что они этим занимаются с удовольствием. Кайфуют! А в России вижу только кислые физиономии футболистов, вечно плюющие", – заключила депутат.
Ранее португальский нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду одной фразой объяснил, почему его стоит считать лучшим футболистом в истории. Журналист Пирс Морган в переписке попросил форварда описать свое величие. На что Роналду ответил: "Больше чем особенный. Я единственный".
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