Тренер ЦСКА Николич объяснил поражение "Спартаку" слабой игрой

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Слабая игра и неправильные эмоции стали причиной поражения ЦСКА в матче 14-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) против "Спартака", заявил главный тренер красно-синих Марко Николич.

По его словам, ЦСКА не смог показать свой лучший футбол.

"Спартак" начал агрессивнее, атаковал первые 20–25 минут, но затем мы вернулись, стали атаковать, но делали это не так хорошо, как могли бы. Во втором тайме было много борьбы и много неправильных эмоций на поле. Там было все, кроме серьезного футбола", – заявил Николич, слова которого приводит "Газета.ру".

Тренер также отметил, что на поле нельзя нервничать, необходимо держать концентрацию, чтобы не допускать неправильных решений.

"К сожалению, это у нас не получилось", — заключил Николич.

Матч завершился со счетом 2:0. Первый мяч в матче забил Тео Бонгонда. Вторым голом отметился Хесус Медина.

В предыдущем туре РПЛ петербургский "Зенит" сыграл вничью со столичным клубом "Локомотив".