Александр Овечкин пропустит несколько недель чемпионата НХЛ из-за травмы

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Российский нападающий и капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин пропустит несколько недель регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) из-за травмы голени, которую он получил 18 ноября в игре с клубом "Юта". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу "Вашингтона".

Овечкин получил травму в третьем периоде игры с "Ютой". Он столкнулся с нападающим Джеком Макбэйном. Оставшиеся минуты матча Овечкин провел в раздевалке. Однако со счетом 6:2 победу одержал "Вашингтон".

В ходе встречи Овечкин оформил дубль, забросив 867 и 868-ю шайбы. Таким образом, он сократил отставание до 26 шайб от снайперского рекорда канадца Уэйна Гретцки.

Кроме того, Овечкин поставил в этом матче еще один рекорд: вратарь "Юты" Коннор Ингрэм стал 178-м голкипером, пропустившим гол от россиянина. Так, спортсмен повторил аналогичный рекорд чеха Яромира Ягра.

В предыдущей встрече он оформил хет-трик, обеспечив своему клубу победу над "Вегас Голден Найтс". По словам самого Овечкина, каждый член команды старался блокировать броски и не жалел себя.