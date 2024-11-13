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13 ноября, 20:03

Спорт

Рублев проиграл Алькарасу и потерпел второе поражение на турнире АТР

Фото: AP Photo/Antonio Calanni

Россиянин Андрей Рублев потерпел поражение на групповом этапе итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Турине, проиграв испанцу Карлосу Алькарасу, передает РИА Новости.

Их матч завершился со счетом 6:3, 7:6 (10:8) в пользу Алькараса. При этом длительность игры составила 1 час 36 минут.

Рублев выполнил семь подач навылет, выиграл 14 мячей активными ударами, но допустил одну двойную и 23 невынужденные ошибки. Его соперник, в свою очередь, совершил 10 эйсов, 33 виннерса, три двойные и 26 невынужденных ошибок.

С учетом нынешних результатов россиянин проиграл два матча на турнире, когда как испанец унес одну победу. В заключительной встрече Рублев сразится с норвежцем Каспером Руудом, Алькарас – с немцем Александром Зверевым.

Итоговый турнир ATP завершится 17 ноября. Изначально действующим победителем соревнований выступал серб Новак Джокович. Однако он снялся с турнира из-за травмы, после чего его место занял Рублев.

Отмечалось, что еще из россиян на турнире выступит Даниил Медведев, который квалифицировался 22 октября. При этом всего в соревновании участвуют восемь лучших теннисистов мирового рейтинга по итогам года.

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