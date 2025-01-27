Росздравнадзор не получал обращений из-за удаления Крамаренко здорового мениска

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Росздравнадзору не поступали обращения от гимнастки Лалы Крамаренко из-за того, что врачи удалили ей здоровый мениск. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в беседе с ТАСС.

Если обращение от спортсменки или ее представителей поступит, то ведомство пообещало принять все необходимые меры реагирования в рамках закона.

Крамаренко в прошлом году выиграла 5 золотых медалей на чемпионате России по художественной гимнастике, а также одержала победу в индивидуальном многоборье на Играх БРИКС в Казани, выступая с серьезной травмой.

В результате гимнастка сделала операцию в конце июля. Однако, как рассказала главный тренер сборной РФ по художественной гимнастике Ирина Винер в интервью, которое было опубликовано на Youtube-канале журналистки Надежды Стрелец, врачи удалили ей здоровый мениск вместо поврежденного.

