Росздравнадзор не получал обращений из-за удаления Крамаренко здорового мениска

27 января, 13:25Спорт
Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова
Росздравнадзору не поступали обращения от гимнастки Лалы Крамаренко из-за того, что врачи удалили ей здоровый мениск. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в беседе с ТАСС.
Если обращение от спортсменки или ее представителей поступит, то ведомство пообещало принять все необходимые меры реагирования в рамках закона.
Крамаренко в прошлом году выиграла 5 золотых медалей на чемпионате России по художественной гимнастике, а также одержала победу в индивидуальном многоборье на Играх БРИКС в Казани, выступая с серьезной травмой.
В результате гимнастка сделала операцию в конце июля. Однако, как рассказала главный тренер сборной РФ по художественной гимнастике Ирина Винер в интервью, которое было опубликовано на Youtube-канале журналистки Надежды Стрелец, врачи удалили ей здоровый мениск вместо поврежденного.