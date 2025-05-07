Роналдо попал на видео в нетрезвом состоянии при выходе из ресторана в Мадриде

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Двукратный чемпион мира по футболу бразилец Луис Назариу ди Лима Роналдо попал на видео в нетрезвом состоянии при выходе из ресторана Мадрида и разгневал болельщиков. Негативный комментарий оставила федерация болельщиков "Вальядолида" в соцсети X.

"И это президент и мажоритарный акционер "Вальядолида". Это видео распространили, в то время как клуб, которым он владеет, сотворил историю, впервые за почти 100 лет проиграв восемь матчей подряд. Таково его наследие и то, о чем он заботится. Наш "Вальядолид" не умирает, а уничтожается каждый день, который проходит без продажи, все глубже закапываясь в яму, – говорится в сообщении.

Роналдо приобрел 51% акций испанского клуба "Вальядолид" в 2018 году. Контрольный пакет акций клуба обошелся Роналдо и его партнерам в 30 миллионов евро. Эту сумму они вносили несколькими платежами.

Ранее в скандал попал экс-футболист московского "Спартака" Квинси Промес. В 2023 году Промеса обвинили в нападении на двоюродного брата. Его приговорили к 18 месяцам колонии. Суд Амстердама назначил ему еще 6 лет лишения свободы по делу о контрабанде наркотиков.

Позже футболиста задержали в ходе прохождения пограничного контроля в аэропорту Дубая в феврале 2024 года. Поводом для этого, по версии журналистов, стало местное правонарушение. В мае Промеса освободили из-под стражи.

