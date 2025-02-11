Чемпион России по легкой атлетике Толстихин получил 3,5 года колонии за кражу

Фото: телеграм-канал судов общей юрисдикции города Москвы

Суд в Москве вынес приговор чемпиону России по легкой атлетике Марку Толстихину по делу о краже. Спортсмена приговорили к 3,5 года лишения свободы, сообщается в телеграм-канале судов общей юрисдикции Москвы.

Легкоатлета признали виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных пунктом "в" части 2 статьи 158 УК РФ ("Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину"). Толстихин будет отбывать срок в колонии строгого режима, его взяли под стражу в зале суда.

Многократного чемпиона России по легкой атлетике Марка Толстихина задержали в Москве во время проверки документов на станции метро "Тимирязевская". Спортсмен находился в федеральном розыске за грабеж и кражу.

Тем временем полицейские задержали в Ульяновске 22 членов преступной группировки "Центр-Камаз", которые подозреваются в пропаганде идеологии АУЕ (экстремистское движение, запрещенное в РФ). Они поддерживали, распространяли и сохраняли преступные традиции и обычаи криминальной субкультуры, сообщили в УМВД России по Ульяновской области.