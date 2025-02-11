В Ульяновске задержаны 22 подозреваемых в пропаганде идеологии АУЕ

Фото: телеграм-канал "СУ СКР по Ульяновской области"

Полицейские задержали в Ульяновске 22 членов преступной группировки "Центр-Камаз", которые подозреваются в пропаганде идеологии АУЕ (экстремистское движение, запрещенное в РФ). Об этом пресс-служба УМВД России по региону сообщила в телеграм-канале.

По данным ведомства, подозреваемые поддерживали, распространяли и сохраняли преступные традиции и обычаи криминальной субкультуры. Участники группировки, уточнили правоохранители, отрицали общепризнанные моральные принципы и роль права, продвигая идеи создания "воровской" власти в качестве антипода нынешней госвласти, а также применения других законов – "понятий".

В числе задержанных оказались девять организаторов в возрасте от 35 до 63 лет, а также активные участники, которые оказывали силовую поддержку при преступной деятельности. Кроме того, в группу привлекались молодые люди из Ульяновска.

В ходе обысков оперативники и следователи изъяли атрибутику запрещенной организации, огнестрельное и травматическое оружие, крупные суммы денег в рублях и иностранной валюте, а также боеприпасы, говорится в публикации.

Возбуждено уголовное дело о создании и участии в экстремистской организации. Следователи обратятся с ходатайством в суд об избрании задержанным меры пресечения.

Ранее суд в Ярославской области вынес приговор фигурантам в возрасте от 28 до 40 лет за организацию и участие в АУЕ. Организатор получил 6 лет 9 месяцев колонии, участники – от 2,5 до 4 лет лишения свободы. Созданную осужденными организацию ликвидировали сотрудники ФСБ РФ.