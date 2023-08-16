В Калмыкии завели дело на лидера и 12 участников АУЕ, готовивших нападения

Фото: телеграм-канал "Следком"

В Калмыкии завели уголовное дело на главу запрещенного в России экстремистского движения "Арестантское уголовное единство" (АУЕ) и его 12 активных участников, которые готовили нападение. Об этом заявили в пресс-службе СУ СК РФ по республике.

"По версии следствия, ранее судимый житель Элисты, являясь приверженцем незаконного общественного объединения АУЕ, привлек к участию в преступной деятельности лиц, значительная часть которых еще не достигла совершеннолетия. В группировку привлечены путем агитации порядка 200 человек", – сказано в заявлении ведомства.

Деятельность группировки, относящейся к запрещенному в России движению, была пресечена сотрудниками СК, МВД и ФСБ при поддержке Росгвардии. Всех участников АУЕ задержали, сейчас будут решать, какое наказание им грозит.

Следователи выясняют все обстоятельства деятельности задержанных и устанавливают других причастных к группировке. Во время расследования также изучат факты поборов в отношении несовершеннолетних и субъектов предпринимательской сферы.

По информации МВД по региону, во время обысков в Элисте, Калмыкии, Ростовской и Московской областях были найдены и изъяты вещи с атрибутами криминальной группировки, пневматическое и травматическое оружие, карты, сим-карты, которые в дальнейшем подтвердят состав преступления в рамках уголовного дела.

Ранее ФСБ пресекла в Туве деятельность запрещенного в РФ экстремистского сообщества АУЕ. Уточняется, что были задержаны организатор и 14 участников сообщества. В отношении одного из них проводится судебно-медицинская экспертиза из-за состояния его здоровья. Остальные арестованы. В ФСБ добавили, что в деятельность преступной организации активно вовлекались подростки.

В РФ вынесли первый приговор организаторам движения АУЕ