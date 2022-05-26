Мизулина попросила ГП РФ проверить шоу "Отсидевшая в 16" на пропаганду АУЕ

Фото: depositphotos/belchonock
Руководитель Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина попросила Генпрокуратуру РФ проверить шоу "Отсидевшая в 16" на пропаганду идеологии запрещенной в РФ экстремистской организации АУЕ.
Как сообщается на странице Лиги безопасного интернета в соцсети "Вконтакте", несовершеннолетние девушки с уголовным прошлым, желающие принять участие в кастинге шоу телеканала "Пятница", должны рассказать о самом жестоком поступке, а также страхе тюрьмы.
"Тебе еще нет 20, а тебе уже грозил реальный срок или есть "условка"? Твоим частым гостем стал участковый? Твоей хулиганской жизни позавидуют авторы криминальных романов, а родители хватаются за голову? Тогда этот кастинг для тебя!" – написано на сайте телеканала.
Ранее Мизулина заявила, что школьников нужно поощрять за распространение в интернете полезного контента. Директор по интегрированным коммуникациям Института развития интернета Александр Ляпин отметил, что в интернете существует дефицит позитивного и полезного контента для детей. Он добавил, что креативным командам необходимо помогать в создании таких материалов.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: