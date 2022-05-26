Мизулина попросила ГП РФ проверить шоу "Отсидевшая в 16" на пропаганду АУЕ

Фото: depositphotos/belchonock

Руководитель Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина попросила Генпрокуратуру РФ проверить шоу "Отсидевшая в 16" на пропаганду идеологии запрещенной в РФ экстремистской организации АУЕ.

Как сообщается на странице Лиги безопасного интернета в соцсети "Вконтакте", несовершеннолетние девушки с уголовным прошлым, желающие принять участие в кастинге шоу телеканала "Пятница", должны рассказать о самом жестоком поступке, а также страхе тюрьмы.

"Тебе еще нет 20, а тебе уже грозил реальный срок или есть "условка"? Твоим частым гостем стал участковый? Твоей хулиганской жизни позавидуют авторы криминальных романов, а родители хватаются за голову? Тогда этот кастинг для тебя!" – написано на сайте телеканала.

Ранее Мизулина заявила, что школьников нужно поощрять за распространение в интернете полезного контента. Директор по интегрированным коммуникациям Института развития интернета Александр Ляпин отметил, что в интернете существует дефицит позитивного и полезного контента для детей. Он добавил, что креативным командам необходимо помогать в создании таких материалов.

