11:58Технологии
Интернет-форум Reddit оштрафовали на 2 млн рублей за АУЕ-контент
Фото: Mateusz Slodkowski/ZUMA/ТАСС
Мировой судья Тимур Вахрамеев Таганского района Москвы впервые выписал штраф интернет-форуму Reddit за отказ удалить контент о запрещенном в РФ экстремистском сообществе АУЕ и ложной информации о спецоперации. Об этом пишет РИА Новости.
"Признать Reddit Inc. виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ и назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере 2 миллионов рублей", – говорится в сообщении.
Форум Reddit состоит из множества сообществ. Пользователи могут сами писать в них тексты, размещать видео и картинки, а также комментировать контент друг друга.
Этот же суд 15 августа рассмотрит новый протокол в отношении фонда Wikimedia (оператор Википедии) за неудаление запрещенного в России контента.
Накануне стало известно, что блогеру-трансгендеру Андрею Петрову (известен как Милана Петрова) предписали выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей за пропаганду ЛГБТ. Кроме того, ему назначили штраф на сумму 50 тысяч рублей по статье о дискредитации российской армии.
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