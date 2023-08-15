Интернет-форум Reddit оштрафовали на 2 млн рублей за АУЕ-контент

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Мировой судья Тимур Вахрамеев Таганского района Москвы впервые выписал штраф интернет-форуму Reddit за отказ удалить контент о запрещенном в РФ экстремистском сообществе АУЕ и ложной информации о спецоперации. Об этом пишет РИА Новости.

"Признать Reddit Inc. виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ и назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере 2 миллионов рублей", – говорится в сообщении.

Форум Reddit состоит из множества сообществ. Пользователи могут сами писать в них тексты, размещать видео и картинки, а также комментировать контент друг друга.

Этот же суд 15 августа рассмотрит новый протокол в отношении фонда Wikimedia (оператор Википедии) за неудаление запрещенного в России контента.

Накануне стало известно, что блогеру-трансгендеру Андрею Петрову (известен как Милана Петрова) предписали выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей за пропаганду ЛГБТ. Кроме того, ему назначили штраф на сумму 50 тысяч рублей по статье о дискредитации российской армии.