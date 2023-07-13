Драка, треш-контент и порнография: почему на блогера Хилми Форкса завели дело

Треш-блогера Хилми Форкса 13 июля оштрафовали за мелкое хулиганство. Днем ранее он был задержан в Москве по подозрению в распространении порнографии. На тиктокера заведено уголовное дело. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Рассказываем, что известно о его деятельности в Сети.



Штраф и задержание

В четверг, 13 июля, блогер Хилми Форкс был оштрафован Симоновским судом Москвы на тысячу рублей. Его признали виновным по административной статье "Мелкое хулиганство". Из-за чего на тиктокера составили протокол, не сообщается. Однако, предположительно, причиной тому послужила драка в кафе "Вкусно и точка", участником которой стал Форкс. Видео со стычкой в начале недели распространилось в соцсетях. На кадрах запечатлено, как блогер, нецензурно выражаясь, выясняет отношения с другим посетителем прямо в зале ресторана быстрого питания.

После суда Форкс заявил журналистам, что признал свою вину. При этом днем ранее, 12 июля, он был задержан правоохранителями на юге Москвы по другому поводу. О случившемся рассказала глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина. Она пояснила, что тиктокера заподозрили в публичной демонстрации и распространении порнографических материалов. По данному факту в отношении него возбуждено уголовное дело.





Екатерина Мизулина глава "Лиги безопасного интернета" За время следствия к блогеру могут возникнуть и другие вопросы. Сейчас он под подпиской о невыезде.

Сам блогер на видео из отделения полиции сообщил, что в своем телеграм-канале распространял треш-контент. Поздно вечером 12 июля он записал ролик, в котором извинился за инцидент во "Вкусно и точка". "Я раскаиваюсь и мне никогда не нравилось распускание рук. Я признаю свою ошибку", – сказал он.

Екатерина Мизулина, комментируя обращение тиктокера, отметила, что тот извинился только за драку в общепите, но не за за треш-контент и порнографию.



Пропаганда ЛГБТ и аморальное поведение

Фото: Следственный комитет РФ

В поле зрения широкой общественности Хилми Форкс попал еще в декабре прошлого года. Тогда депутат Госдумы Яна Лантратова обратилась в Генпрокуратуру и Роскомнадзор с просьбой проверить блогера на пропаганду трансгендерности, ЛГБТ, а также трансляцию аморального поведения.

В январе этого года в отношении тиктокера завели административное дело по статье "Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола". Тогда же в МВД начали процессуальную проверку о незаконном изготовлении и обороте порнографических материалов. Весной Екатерина Мизулина в своих соцсетях сообщила, что получила свыше 3,5 тысячи обращений от россиян, которых беспокоит деятельность Форкса.





Екатерина Мизулина глава "Лиги безопасного интернета" Большинство беспокоит, что он активно пропагандирует ЛГБТ и распространяет порнографию, а основная аудитория этого человека – дети. Кроме того, он активно пристает к школьникам на улицах и в заведениях, что вызывает много вопросов.

Кроме того, Мизулина рассказала, что в Лигу поступила жалоба от одного подростка, которого блогер ударил во время беседы в Санкт-Петербурге. Со слов юноши, он встретил Форкса в ресторане. Однако их диалог закончился скандалом. Тиктокер обругал парня нецензурными словами и дал пощечину. Все это Форкс снимал на камеру и выложил к себе в соцсети. "Подобное жестокое отношение к детям недопустимо. И уж тем более недопустимо буллить подростка на всю страну", – подчеркнула Мизулина.

В то же время блогер с "обиженным" молодым человеком позднее записали видео, в котором сообщили, что помирились. Подросток назвал случившееся "недопониманием". Он заявил, что рассказал "далеко не всю историю", а также попросил отозвать его заявление и не доводить ситуацию до "вышестоящих органов". Сам Хилми, по данным СМИ, из-за разгоревшихся вокруг него скандалов на время уезжал за границу, но вернулся в Россию незадолго до своего задержания.

