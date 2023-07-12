В МВД начали проверку после видео певицы Анет Сай из машины ДПС в Волгоградской области

Фото: телеграм-канал "Aнет Сай"

Управление МВД по Волгоградской области намерено организовать проверку после видео певицы Анет Сай из автомобиля ДПС. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Ранее девушка опубликовала в соцсетях видео, на котором объезжает дорожные заторы по пути в аэропорт в машине ДПС. Таким образом, отметила исполнительница, ей удалось успеть на рейс.

"Начальником Главного управления МВД России по Волгоградской области генерал-майором полиции Дмитрием Юрьевичем Вельможко назначено проведение служебной проверки в связи с публикацией в сети интернет видеозаписи, на которой гражданские лица передвигаются в качестве пассажиров на служебном автомобиле Госавтоинспекции", – говорится в сообщении ведомства.

В пресс-службе добавили, что в ходе проверки действиям сотрудников регионального подразделениям и их руководителей дадут оценку. Сама же Анет Сай пообещала рассказать о произошедшем в видео.

Ранее сообщалось, что МВД проведет психолого-лингвистическую экспертизу в отношении высказывания директора Пушкинского музея Елизаветы Лихачевой об Иосифе Сталине. До этого Лихачева сказала, что Сталин в России – это предмет поп-культуры, его можно сравнить с Микки Маусом. По ее мнению, споры о Сталине отвлекают россиян от реальных проблем.

