Блогера Хасбика задержали в Дагестане за беспорядки на дорогах

Фото: телеграм-канал "МВД Дагестана"

Блогера Хасбуллу Магомедова, известного по псевдониму Хасбик, доставили в отдел полиции в Махачкале из-за опасных маневров свадебного кортежа, в котором он находился. Об этом сообщается в телеграм-канале МВД по Республике Дагестан.

Отмечается, что машины кортежа перекрывали проезд другим участникам движения, а также "жгли резину" и выезжали на встречную полосу.

Помимо блогера, в отдел полиции доставили и других правонарушителей, на которых составили административные протоколы по всем допущенным нарушениям.

Тем не менее, как сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД республики, на самого блогера протокол не составили, поскольку он не управлял автомобилем, вследствие чего не нарушил ПДД.

Ранее сообщалось о задержании блогера Елены Блиновской в рамках уголовного дела о неуплате порядка 1 миллиарда рублей налогов. Поводом для уголовного дела стали документы, которые поступили из столичного управления Федеральной налоговой службы.

Сама Блиновская признала вину и раскаялась в содеянном. Пресненский суд Москвы отправил блогера под домашний арест до 26 июня.

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