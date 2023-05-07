Блогера Дорего потребовали проверить на уклонение от уплаты налогов – СМИ

Фото: instagram.com(признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/dorego.anastasia

Блогера-марафонщицу Анастасию Юрченко (Дорего) требуют проверить на уклонение от уплаты налогов, сообщает Life.ru.

"С такой инициативой выступила представитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Елена Крайт. Соответствующее письмо общественница уже направила в Генпрокуратуру России", – отметили в сообщении.

Поводом для требования проверить Юрченко стало появление видео, где блогер демонстрирует чемодан полный денег. Кроме того, женщина хвасталась, как раскладывает свои вещи. Однако этот видеоматериал вызвал негативную реакцию у публики, поэтому его пришлось удалить.

В свою очередь, Крайт в направленном на имя генпрокурора РФ Игоря Краснова написала, что такие личности, как Юрченко обманывают доверчивых людей. Блогеры обещают шикарную жизнь людям, однако подобная жизнь начинается только у блогеров.

В настоящее время блогер проживает в Дубае и продает марафоны по денежным медитациям.

О задержании блогера Елены Блиновской сообщили утром 27 апреля. Поводом для дела стали документы, которые поступили из столичного управления Федеральной налоговой службы. Ей предъявили обвинение в неуплате 918 миллионов рублей налогов.

Сама Блиновская признала вину и раскаялась в содеянном. Пресненский суд Москвы отправил блогера под домашний арест до 26 июня.



"Московский патруль": блогер Блиновская уже неделю находится под домашним арестом