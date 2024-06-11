Суд в Ярославской области вынес приговор участникам АУЕ

Фото: 123RF/armmypicca

Рыбинский городской суд Ярославской области вынес приговор фигурантам в возрасте от 28 до 40 лет за организацию и участие в движении "Арестантское уголовное единство" (АУЕ) (признано в РФ экстремистским и запрещено). Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

Организатор ячейки получил 6 лет 9 месяцев колонии строгого режима, участники – от 2 лет 6 месяцев до 4 лет колонии строгого или особого режимов.

Суд установил, что один из подсудимых, отбывая наказание в колонии, с 2020 по 2022 год организовал экстремистскую ячейку на территории четырех исправительных учреждений. Для этого он склонил осужденных к неповиновению тюремщиков и нарушениям правил распорядка. Пропаганду идей движения мужчина вел через мобильное приложение.

В это же время другие подсудимые, отбывая наказание в Ярославле, Рыбинске и Угличе, вовлекали в ячейку новых участников. Организацию ликвидировали сотрудники ФСБ.

До этого в Калмыкии завели уголовное дело на главу АУЕ и его 12 активных участников, которые готовили нападение. Путем агитации в группировки вовлекли порядка 200 человек. Во время обысков в Элисте, Калмыкии, Ростовской и Московской областях были найдены и изъяты вещи с атрибутами криминальной группировки, пневматическое и травматическое оружие.

