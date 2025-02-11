11 февраля, 11:40Происшествия
СК возбудил дело против замглавы Мытищ из-за незаконного жилищного сертификата
Фото: sledcom.ru
В отношении замглавы администрации Мытищ возбуждено уголовное дело по статье о халатности после выдачи жилищного сертификата. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного ГСУ СК РФ.
Как говорится в сообщении, следователи в рамках дела о мошенничестве с целью получения жилищного сертификата, расследуемого в отношении местной жительницы, выявили грубые нарушения со стороны должностных лиц.
"Ответственными лицами администрации в установленном порядке не проверена достоверность представленных сведений о проживании 13 человек в однокомнатной квартире, а также о доходе семьи. Запросы в территориальный орган полиции по вопросам миграции и в налоговую инспекцию не направлялись", – уточнили в пресс-службе.
Решение о признании семьи малоимущей, по данным СК, принималось двумя комиссиями, председателем которых был замглавы администрации Мытищ. В результате наступательной позиции следствия данное решение отменено.
В конце января в социальных сетях распространялось сообщение о том, что многодетная семья из Таджикистана получила жилищный сертификат на покупку квартиры в Мытищах с возможными нарушениями. Глава СК России Александр Бастрыкин потребовал проверить данные сообщения и предоставить ему соответствующий доклад.
Ранее уголовное дело по факту мошенничества при выполнении государственного оборонного заказа на подшипниковых заводах было заведено в отношении экс-начальника военного представительства Минобороны.
По данным правоохранителей, подозреваемый договорился о кратном завышении цены специальной подшипниковой продукции, которая производилась в интересах государственных заказчиков.