Полиция начала проверку из-за ЧП с футболистами "Енисея" на базе отдыха

Фото: телеграм-канал Baza

Полиция начала проверку по факту инцидента, который произошел между отдыхающими и игроками футбольного клуба "Енисей" на базе отдыха в Советском районе Красноярска. Об этом сообщается в телеграм-канале краевого главка МВД России.

По данным ведомства, 13 мая в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что на одной из баз отдыха произошел конфликт между двумя компаниями. В результате инцидента одному из отдыхающих причинили телесные повреждения.

Участников конфликта для дальнейшего разбирательства доставили в ОП № 5 МУ МВД России "Красноярское", сообщили в министерстве.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки вынесут решение в соответствии с законодательством, заключили в ведомстве.

Ранее СМИ сообщали, что конфликт произошел на базе отдыха "Зеленка". Между футболистами и отдыхающими случилась словесная перепалка, которая переросла в драку. В драке были замечены игроки Владимир Хозин, Вячеслав Бардыбахин и Андрей Окладников.

До этого бывшего футболиста сборной РФ Бугаева арестовали за неповиновение полиции. Спортсмена заподозрили в обороте наркотиков. Прикубанский районный суд Краснодара рассмотрел дело об административном правонарушении по статье "Неповиновение законному требованию".