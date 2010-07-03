Эксперт рассказал, как не стать зависимым от кофе

Если каждый день пить кофе, может возникнуть зависимость. Как этого избежать и снизить вред от любимого многими утреннего напитка, рассказал ИА "НСН" психиатр-нарколог Александр Ковтун.
По эффекту привыкания медик сравнил кофеин с никотином. "Неупотребление очередной порции кофе у человека, который к нему привык, вызывает дискомфорт, ухудшение настроения, острое желание выпить кофе", − пояснил нарколог. По его словам, у заядлых кофеманов "формируется субдепрессия". "Соответствующее выражение лица, продольные депрессивные морщины – результат токсического воздействия кофеина на центральную нервную систему", – подчеркнул Ковтун.
Медик призвал пить кофе не каждый день, а не более двух раз в неделю. В жизни кофе нужен далеко не всем, напомнил специалист. "У нас зачастую работа офисная, сидячая. Другое дело, что иногда это нужно на дежурстве, авиадиспетчерам, например, водителям, чтобы не заснуть. Но это вынужденная мера, чтобы избежать худших последствий для общества", − подытожил эксперт.
Ранее главный внештатный специалист столичного Депздрава, психиатр-нарколог Евгений Брюн предупредил, что регулярное употребление кофе по утрам может привести к зависимости от этого напитка. При этом специалист отметил, что резко отказываться от кофе также не стоит, иначе может развиться абстинентный синдром. Его симптомы − головная боль, сонливость, перепады настроения, раздражительность и снижение работоспособности.
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