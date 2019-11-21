Кошелек или дым: экс-курильщики – о том, что им помогло бросить

Каждый третий четверг ноября во многих странах отмечается День отказа от курения – в этом году он выпал на 21-е. Медики уверены: осознанный отказ от табака даже на один день поможет увидеть, что жизнь без сигарет ярче, ощущения острее, а кошелек толще. Герои, которые распрощались с дымом, рассказали Москве 24, боятся ли картинок на табачных пачках, сколько раз они выбрасывали сигареты и покупали опять, и главное – поделились пошаговой инструкцией, как бросить.

Мария и Даниил променяли сигареты на 500 тысяч рублей

Фото: предоставлено автором

Муж решился бросить курить, когда поспорил со своим бывшим шефом на 500 тысяч рублей. До этого даже не думал об этом и тем более не пробовал. Как многие курильщики, он понимал, что это вредно, но кого это останавливает? "Когда-нибудь, может быть…" – мы не воспринимали это как что-то, что сильно мешает жить. Но тут появился босс, который его решил взять на слабо: Даня – курильщик со стажем, поэтому начальник был уверен, что ничем не рискует. Но деньги – это ведь отличный стимул.





Мария и Даниил променяли сигареты на деньги Муж выиграл спор, хотя ему это далось тяжело. Воодушевленный будущим призом, он в тот же вечер выбросил сигареты. Но потом… Ел леденцы тоннами, жевал вообще все, что видел, поправился на три килограмма – но все же сдержал слово!

Я очень им горжусь. Во время спора подбадривала его, верила, что все получится. Три месяца я собирала фантики от конфет, скорлупу от семечек и вздыхала. Но в день икс ликовала и была счастлива тем, какой у меня сильный, выносливый мужчина! Босс сдержал слово, но отдал приз не деньгами, а машиной. Так что наполовину миллионерами мы не стали, но зато обзавелись машиной, которая стоила примерно столько же.

Даша, стала идеальной женой ради мужа и… развелась

Фото: предоставлено автором

Меня вынудил бывший муж. Причем именно вынудил, потому что даже не пытался прикрываться заботой, а прямо говорил, что его это раздражает, бесит, ходил с кислой миной, не обнимал меня, не целовал. Он сам бросил и решил, что это нужно мне: от меня, видите ли, плохо пахнет, дома тоже пахнет. В принципе, он был прав, но почему-то его это не волновало, когда он курил сам.

Хочешь избавить близкого человека от зависимости – будь терпеливей и помогай, а не устраивай скандалы. Ругань и такие жесткие методы до добра не доведут. У нас сработало, я бросила, но осадок остался. И я поняла, что человек не обо мне заботится, а о себе. Но тем не менее спасибо ему.





Дарья бросила курить из-за ворчливого мужа Меня раздражали его нытье и ворчание, я правда просто устала от этого и бросила одним днем. Не скажу, что было легко. Я перестала курить, но мне хотелось, потому что мой стаж в этом деле был почти восемь лет. Конечно, первые недели две жутко тянуло к сигаретам. Старалась не заедать конфетами и семечками свою тягу, а терпеть.

Когда было невмоготу, перешла на электронные. Но четко обозначила себе количество – не более пяти. Постепенно стала курить электронные только по выходным, потом только в один выходной. Дальше каждую неделю убирала по одной сигарете: сначала четыре, потом три. На последней неделе, когда можно было выкурить одну, я уже была готова и не так зависима. Думаю, это неплохой способ, но нужно дать себе четкий срок. Если без электронных сигарет не получается бросить, то главное – не подсесть на них. У меня на это ушло почти полгода, за который и мой мозг успел подготовиться и адаптироваться к новому. Да, не так быстро, но зато теперь я свободна от сигарет навсегда.

Илья, разработал стратегию для курящей возлюбленной

Фото: предоставлено автором

Я помогал отказаться от сигарет жене. Она курила несколько лет, и бросить самостоятельно – в один день – у нее не получалось. Разные методики, которые она пробовала, не срабатывали, а прибегать к специальным таблеткам мы не захотели. Способ придумал я, хотя сам никогда и не курил. Мы посчитали, что она выкуривает десять сигарет в день. Решили, что ближайшие две недели она курит ровно десять сигарет каждый день – ни больше ни меньше. Через две недели мы снизили норму на одну сигарету – и следующие две недели она курила девять сигарет.





Илья помог жене бросить курить легко Мы работали по этому плану. Снижали количество каждые две недели. Она привыкала курить меньше – всего на одну, это не напрягало ее и было абсолютно безболезненно.

Когда количество сигарет дошло до пяти, мы решили попробовать снижать его каждую неделю вместо двух. И таким образом мы дошли до двух сигарет в день. У нее выработалась привычка не курить по пути на работу или домой, во время разговоров по телефону или в другие моменты, когда нужно было забить время. Она выкуривала свою норму в удовольствие, специально выбирая время – так как норма уже была маленькой.

До конца плана мы так и не дошли. В какой-то момент, когда ее норма была две сигареты, она просто перестала курить, потому что поняла, что смысла в этом нет. Вот такой интересный способ мы выработали и проверили, иногда я рекомендую его своим друзьям. Но здесь важно одно: чтобы он, да я думаю, и любые другие способы сработали, нужно по-настоящему захотеть бросить.

Катя, которую заколдовали в Новый год

Фото: предоставлено автором

Я курила девять лет. Обожала это делать, всегда делала это со смаком и получала удовольствие (мне так казалось). Две мои подруги начали курить, потому что им нравилось, как это делаю я, хотя в это слабо верится, знаю.





Катя героиня иронии судьбы Вообще-то я не собиралась бросать курить, даже сама мысль об этом не приходила мне в голову. Но 1 января 2017 года я проснулась, взяла сигарету и… не почувствовала ничего. Совсем. Ни отвращения, как это бывает после праздников, ни облегчения – совсем ничего. Это было очень странно. Я не могла понять, как так. Но эта сигарета стала последней.

Иногда мне хочется курить. Но я просто не могу взять в руки пачку: смотрю на нее и понимаю, что не хочу. Какое-то чудо помогло мне бросить в один миг: кто-то мучается месяцами, заедает это желание булками и конфетами, а я просто перестала это делать. Мой организм или кто-то сверху решил так за меня, сейчас я ему благодарна. Самое удивительное, что в ту самую новогоднюю ночь мы познакомились с моим женихом. Еще ночью я курила, а на следующий день уже нет – и только спустя полгода узнала, что у него просто жуткая непереносимость табачного дыма и запаха. Если бы он поставил мне условия или начал уговаривать бросить, я бы из принципа не согласилась – может, и отношений бы не получилось из-за этих принципов. Но судьба решила иначе. Однако я все равно иногда задаюсь вопросом: ну как же так могло получиться, чтобы человек, который не собрался бросать, вдруг взял и бросил?

Александр, бросил с третьего раза ради будущих детей

Фото: предоставлено автором

Когда мы встречались с моей будущей женой, она сказала: "Если ты уверен, что у нас все серьезно и будут дети, то бросай. Пока куришь, ни о каких серьезных планах не может идти речи". Я сел, задумался, что делать. Понятно было, что любовь и будущее мне важнее, но я стал думать, как бросить курить, потому что понимал, что разом не смогу. Курил одиннадцать лет: начал в 20, окончательно бросил в 31. Понял, что надо постепенно сокращать количество сигарет. Перестал курить, когда приезжал к Ане, когда гуляли с ней, а когда был без нее и на работе, курил. Не считал и не ставил себе дневную норму, просто когда хотелось покурить, 30 раз думал, ждал, никогда не шел по первому зову. Терпел. Потом стал помогать себе специальными таблетками, курс которых принимаешь по определенному графику. Они отбивают желание курить, уходят навязчивые мысли из головы, что надо бы курнуть. Хотя еще до знакомства с Аней я их пробовал, но они мне не зашли. Может, тогда у меня не было цели серьезной, может, пил как-то неправильно.





Александр бросил ради будущих детей Тогда сильно помогла мысль о здоровых детях: я осознал, как важно обоим родителям подойти к этому правильно, а не только будущей матери. Я хотел подарить внуков родителям, они уже в возрасте.

Когда с момента последней сигареты прошла неделя, я стал ощущать запах и осознал, какой же он ужасный. Вообще не понимал, как я мог столько лет курить. Ведь раньше я пытался курить даже с язвой и даже после операции на легком – только теперь понимаю, как плохо я себе делал. Больше всего бросить курить помогает цель и ярое желание. Мне было трудно, вряд ли кому-то вообще это дается легко. Но главное – вооружиться намерением и помощниками, а еще не гнаться за сроками. Здесь главное не скорость, а результат.

Наталья, променяла образ сильной и независимой на материнство

Фото: предоставлено автором

Книги, кофе и сигареты для меня всегда шли рука об руку. Мне нравился этот образ – я вся такая умная, самостоятельная, серьезная сижу и сосредоточенно читаю книгу, а сигарета тлеет. Не могу сказать, что я курила, потому что хотелось выглядеть для кого-то крутой, но мне определенно нравилось для себя создавать такую картинку. Никогда не задумывалась о том, что это вредно, тогда только появились эти страшные картинки на пачках – если честно, предпочитала просто на них не обращать внимания, они на меня не действовали.





Наталья знает самый быстрый способ бросить курить Но на меня подействовали две полоски на тесте на беременность. Вот ровно в эту секунду мне стало панически страшно за будущего ребеночка. У меня мгновенно включился материнский инстинкт, хотя это кажется нереальным.

Я тут же пошла и выкинула все: недокуренную пачку, зажигалки, спички – и мне стало так легко. Ни разу не тянуло к сигарете, ни разу не тянулась, ведь это такая мелочь по сравнению с новой жизнью. Я поняла, что ребенок для меня – самое главное, все остальное ушло на второй план, а сигареты – не на второй, а вообще растворились из жизни, словно их никогда и не было.

Катерина Рукавичникова, Анастасия Павелко