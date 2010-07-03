Около 18 тыс человек стали участниками краудсорсинг-проекта "Город спорта"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

На площадке crowd.mos.ru завершился двадцатый краудсорсинг-проект под названием "Город спорта". Около 18 тысяч человек предложили более 2,3 тысячи идей по развитию физкультуры и спорта столице, приняли участие в обсуждениях и проголосовали за лучшие предложения. Реализовать планируется 79 идей, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Участники проекта предложили создать единый интернет-портал спортивных событий в городе и открыть секции по подготовке к Всероссийскому физкультурно-спортивному комплексу "Готов к труду и обороне" для всех возрастов. Также москвичи предложили создать сообщества любителей разных видов спорта.

Ранее Сергей Собянин призвал москвичей прислать идеи по развитию спорта в рамках краудсорсинг-проекта "Город спорта". Мэр подчеркнул, что лучшие идеи возьмут на заметку.

На этапе "Предлагай" участники предлагали свои идеи по темам "Спортивные мероприятия мегаполиса", "Спортивные секции", "Информирование о спортивной жизни города".

В рамках этапа "Обсуждай" участники размышляли на темы "Как поменять мышление жителя города в пользу здорового образа жизни", "Молодежные спортивные направления и развитие экстремальных видов спорта", "Любимые спортивные игры для детей", "Какими видами спорта вы увлекаетесь".

Этапы "Выбирай" и "Оценивай" прошли традиционно. "Выбирай" – этап, в ходе которого участники могли ознакомиться с идеями, прошедшими этап экспертного отбора, и задать их авторам вопросы по содержанию идей. "Оценивай" – финальный этап проекта, в ходе которого участники оценили все прошедшие на него идеи.