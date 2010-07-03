Спорткомплекс для дзюдоистов построили в Свиблове

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Спортивный комплекс, рассчитанный на подготовку будущих дзюдоистов, построили в столичном районе Свиблово. Объект уже сдан в эксплуатацию, как сообщили на портале мэра и правительства Москвы.

"Спорткомплекс предназначен для проведения спортивных, тренировочных, физкультурных и зрелищных мероприятий по дзюдо", – заявил председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.

Здание построили по адресу: улица Седова, дом 12А, строение 1. Объект рассчитан на 80 человек, которые одновременно смогут заниматься в просторном зале с четырьмя коврами. Дополнительная опция комплекса – сборно-разборные трибуны (до 160 зрителей). Также в здании оборудовали тренажерный зал, технические и административно-бытовые помещения и медицинский блок.

"Мосгосстройнадзор уделяет особое внимание качеству и безопасности работ. На строительстве спорткомплекса на улице Седова проводился весь комплекс лабораторно-инструментальных исследований с участием специалистов Центра экспертиз. Контроль велся на всех этапах производства работ", – подчеркнул Антосенко.

Уточняется, что объект возвели за счет средств городского бюджета.

Ранее в Москомархитектуре сообщили, что к 2022 году в ИЦ "Сколково" построят многофункциональный спортивный комплекс "Sk арена". Особенность будущего здания – две крытые ледовые арены.

