По Северному речному вокзалу запущен виртуальный тур

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Прогуляться по отреставрированному и обновленному Северному речному вокзалу можно еще до его открытия. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта. Виртуальный тур на 360 градусов покажет будущую набережную "порта пяти морей" и площадь у здания вокзала.

"Вы увидите мини-копию Канала имени Москвы, лаундж-зону с бассейнами и насладитесь видом на Химкинское водохранилище. Некоторые детали можно изучить даже с высоты птичьего полета", – сообщили в ведомстве.

Совершить виртуальный тур можно на сайте.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что реставрация Северного речного вокзала завершится в столице ко Дню города.

Набережную и площадь у здания Северного речного вокзала благоустроят в едином стиле, обустроят детские и спортивные площадки, проложат велодорожку. На набережной отремонтируют все 17 причалов.