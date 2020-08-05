По Северному речному вокзалу запущен виртуальный тур

13:21
Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
Прогуляться по отреставрированному и обновленному Северному речному вокзалу можно еще до его открытия. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта. Виртуальный тур на 360 градусов покажет будущую набережную "порта пяти морей" и площадь у здания вокзала.
"Вы увидите мини-копию Канала имени Москвы, лаундж-зону с бассейнами и насладитесь видом на Химкинское водохранилище. Некоторые детали можно изучить даже с высоты птичьего полета", – сообщили в ведомстве.
Совершить виртуальный тур можно на сайте.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что реставрация Северного речного вокзала завершится в столице ко Дню города.
Набережную и площадь у здания Северного речного вокзала благоустроят в едином стиле, обустроят детские и спортивные площадки, проложат велодорожку. На набережной отремонтируют все 17 причалов.
Северный речной вокзал преобразится ко Дню города
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