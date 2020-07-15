Открытый каток с искусственным льдом появится в парке Северного речного вокзала

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В парке Северного речного вокзала оборудуют новую хоккейную площадку и многофункциональный павильон. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на департамент капитального ремонта столицы.

"Новый каток с искусственным льдом появится в южной части парка. Ее площадь составит более 1 тысячи 150 квадратных метров. Ледовая площадка с искусственным льдом предназначена для проведения как районных турниров по хоккею, так и городских", – сообщили в ведомстве.

Уточняется, что возле площадки разместят трибуны, а также боксы для запасных, штрафников и судей. В дни без соревнований каток разрешат использовать для свободного посещения.

В летний период площадку будут переоборудовать для игры в волейбол.

Возле катка возведут многофункциональный павильон. В нем разместят раздевалку, пункт проката инвентаря, а также помещения для охраны, туалеты и медпункт.

Как ранее заявил мэр Москвы Сергей Собянин, реставрация Северного речного вокзала завершится ко Дню города. Градоначальник отметил, что работы были в полном объеме возобновлены после вынужденной паузы из-за коронавируса.

Среди проектов, запланированных в ходе реконструкции вокзала и близлежащей территории, есть идея о создании зоны отдыха с тремя бассейнами. Настил с террасой будет построен над водой.

