Открытый каток с искусственным льдом появится в парке Северного речного вокзала

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В парке Северного речного вокзала оборудуют новую хоккейную площадку и многофункциональный павильон. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на департамент капитального ремонта столицы.
"Новый каток с искусственным льдом появится в южной части парка. Ее площадь составит более 1 тысячи 150 квадратных метров. Ледовая площадка с искусственным льдом предназначена для проведения как районных турниров по хоккею, так и городских", – сообщили в ведомстве.
Уточняется, что возле площадки разместят трибуны, а также боксы для запасных, штрафников и судей. В дни без соревнований каток разрешат использовать для свободного посещения.
В летний период площадку будут переоборудовать для игры в волейбол.
Возле катка возведут многофункциональный павильон. В нем разместят раздевалку, пункт проката инвентаря, а также помещения для охраны, туалеты и медпункт.
Как ранее заявил мэр Москвы Сергей Собянин, реставрация Северного речного вокзала завершится ко Дню города. Градоначальник отметил, что работы были в полном объеме возобновлены после вынужденной паузы из-за коронавируса.
Среди проектов, запланированных в ходе реконструкции вокзала и близлежащей территории, есть идея о создании зоны отдыха с тремя бассейнами. Настил с террасой будет построен над водой.
"Это наш город": реставрация Северного речного вокзала завершится ко Дню города
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