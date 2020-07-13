Пляжную зону с бассейнами создадут в парке Северного речного вокзала

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В парке Северного речного вокзала создадут необычную зону отдыха с тремя бассейнами с подогревом, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Как отмечается, зона отдыха расположится над водой. В прохладные дни и по вечерам температура воды в бассейнах будет сохранятся на уровне 27 градусов, а рядом расположится кафе на 130 мест.

"Сейчас прокладывают трубы для подачи воды и формируют стены будущих бассейнов. Также обустраивают настил, который облицуют специальной террасной доской. Параллельно ведутся работы по устройству технического помещения для обслуживания водных сооружений", – приводится в материале сообщение пресс-службы департамента капремонта Москвы.

Уточняется, что пляжная зона займет площадь почти три с половиной тысячи квадратных метров. А вся зона отдыха составит более четырех тысяч квадратных метров.

Кроме того, на территории появится павильон, в котором расположатся кассы, душевые, санузлы, раздевалки с сейфовыми ячейками, пункт выдачи полотенец. Также для гостей будут доступны уличные душевые и раздевалки. У воды оборудуют место для спасателя, который станет следить за порядком.

Площадь одного из бассейнов составит 81 квадратный метр с глубиной не более метра. Второй бассейн будет иметь площадь 350 квадратных метров, а его глубина составит 1,5 метра. Третий бассейн сделают детским, его площадь составит 45 квадратных метров, а глубина не превысит 0,75 метра.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что реставрация Северного речного вокзала завершится в столице ко Дню города. Он отметил, что все будет готово в соответствии с графиком, несмотря на то что работы прерывались из-за пандемии коронавируса.

В трехэтажном вокзальном здании площадью 5,3 тысячи квадратных метров и протяженностью вдоль берега 150 метров противоаварийные и реставрационные работы проводятся с 2018 года. Реставрировать будут и уникальные интерьерные элементы, среди которых башенные часы XVIII-XIX веков, фарфоровые медальоны у главного входа, звезда на шпиле.

Набережную и площадь у здания Северного речного вокзала благоустроят в едином стиле, обустроят детские и спортивные площадки, проложат велодорожку. На набережной отремонтируют все 17 причалов.

Недалеко от вокзала создадут пересадочный узел для приема туристических автобусов, где можно будет воспользоваться электрическими шаттлами, которые доставят до самого причала. Благодаря этому можно будет сохранить экологию парка.

