Пляж парка Северного речного вокзала будет вмещать до 200 отдыхающих – депутат

Фото: Агентство "Москва"

Пляжная зона парка Северного речного вокзала сможет вмещать до 200 человек одновременно, сообщает Агентство "Москва". Данные предоставил член комиссии Мосгордумы по городскому хозяйству и жилищной политике Игорь Бускин.

Парламентарий отметил, что формат городских пляжей востребован среди москвичей. Реконструкция парка на Ленинградском проспекте вскоре завершится. На территории почти в 4 тысячи квадратных метров обустроят три бассейна с подогревом, температура воды в которых будет в районе 27 градусов.

"Вокруг строят дощатый настил, который оптимален для пляжного отдыха в солнечные дни. Авторы проекта планируют, что парк Северного речного вокзала будет посещаемым местом: пляжная зона может одновременно принять до 200 человек, а рядом появится и кафе на 130 гостей", – подчеркнул Бускин.

Игорь Бускин добавил, что обустроенная зона отдыха на Северном речном вокзале позволит жителям прилегающего района приятно проводить время у воды. Зонирование комплекса должно было воплощать идею "Москва – порт пяти морей", так как столица связана глубоководными судоходными путями с морскими бассейнами каналом Москва – Волга.

"Москва на нашей памяти знала несколько подходов к парковому строительству. Старшему поколению памятно единообразие парков "культуры и отдыха" с их одинаковыми аттракционами, эстрадами, беседками и даже программами. Никто и не думал при их создании учитывать специфику района, привычки и взгляды посетителей. Затем, около 10 лет назад, появились парки – экспериментальные лаборатории – прежде всего, конечно, речь о Парке Горького. Там внедрялись все новаторские технологии обустройства общественных пространств, целью эксперимента было создать новый канон парка – более современный, но столь же тотальный", – подчеркнул политик.

Депутат заключил, что вскоре в каждом районе города появится свой особенный парк, соответствующий запросам, привычкам и ожиданиям жителей.

В Москве подготовили порядка 80 пляжей к купальному сезону. У семи пляжей уже оформлены документы, у 33 – в стадии получения заключения Роспотребнадзора, 38 пляжей прошли освидетельствование МЧС.