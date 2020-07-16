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Москва 24

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Общество

03:18

Почти 80 пляжей подготовили к купальному сезону в Подмосковье

общество

Фото: Москва 24

Почти 80 пляжей в Московской области готовы к купальному сезону после снятия введенных из-за коронавируса ограничений на посещение зон отдыха у воды. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

Так, у семи пляжей уже оформлены документы, у 33 – в стадии получения заключения Роспотребнадзора, 38 пляжей имеют акты технического освидетельствования МЧС, остальные – готовы к открытию не в полном объеме.

Отмечается, что в местах отдыха у воды должна быть обеспечена безопасность, купание разрешается только при положительном решении Роспотребнадзора. Среди основных требований – работа спасательного поста.

Кроме того, пляж должен быть обеспечен буйками и местами для купания детей. Обязательным является соблюдение мер по предотвращению коронавирусной инфекции – сигнальная разметка, информационные щиты и дезинфекция.

На пляжах также должна проводиться уборка мусора, покос травы, подсыпка песка, а также обустройство спусков к воде, шезлонги, скамьи, теневые навесы, кабинки для переодеваний и туалеты, передает Агентство "Москва".

Помимио прочего, предусматриваются услуги общественного питания, открытие детских и спортивных площадок. Всего в Подмосковье имеется 208 пляжных территорий, 114 из них – пляжи с купанием, 94 – зоны отдыха у воды.

Ограничения на посещение пляжей сняли в Московской области 15 июля. С 16 июля в регионе отменили масочно-перчаточный режим в парках. По-прежнему необходимо использовать средства индивидуальной защиты в общественном транспорте.

Власти Подмосковья объявили о новом этапе снятия ограничений

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