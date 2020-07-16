Почти 80 пляжей подготовили к купальному сезону в Подмосковье

Фото: Москва 24
Почти 80 пляжей в Московской области готовы к купальному сезону после снятия введенных из-за коронавируса ограничений на посещение зон отдыха у воды. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.
Так, у семи пляжей уже оформлены документы, у 33 – в стадии получения заключения Роспотребнадзора, 38 пляжей имеют акты технического освидетельствования МЧС, остальные – готовы к открытию не в полном объеме.
Отмечается, что в местах отдыха у воды должна быть обеспечена безопасность, купание разрешается только при положительном решении Роспотребнадзора. Среди основных требований – работа спасательного поста.
Кроме того, пляж должен быть обеспечен буйками и местами для купания детей. Обязательным является соблюдение мер по предотвращению коронавирусной инфекции – сигнальная разметка, информационные щиты и дезинфекция.
На пляжах также должна проводиться уборка мусора, покос травы, подсыпка песка, а также обустройство спусков к воде, шезлонги, скамьи, теневые навесы, кабинки для переодеваний и туалеты, передает Агентство "Москва".
Помимио прочего, предусматриваются услуги общественного питания, открытие детских и спортивных площадок. Всего в Подмосковье имеется 208 пляжных территорий, 114 из них – пляжи с купанием, 94 – зоны отдыха у воды.
Ограничения на посещение пляжей сняли в Московской области 15 июля. С 16 июля в регионе отменили масочно-перчаточный режим в парках. По-прежнему необходимо использовать средства индивидуальной защиты в общественном транспорте.
Власти Подмосковья объявили о новом этапе снятия ограничений
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: