Масочный режим отменили в парках Подмосковья

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Масочно-перчаточный режим отменили в парках Подмосковья с четверга, 16 июля. Также в полном объеме заработают предприятия общественного питания.
Как говорится в Telegram губернатора Московской области Андрея Воробьева, это произошло в рамках очередного этапа снятия ограничений, введенных из-за коронавируса.
При этом по-прежнему необходимо использовать маски и перчатки в общественном транспорте, медучреждениях, магазинах и иных общественных зданиях.
1 августа в регионе органы исполнительной власти снова начнут проводить официальные мероприятия. Тогда же в области заработают кинотеатры.
Кроме того, в связи с изменениями требований Роспотребнадзора упрощается режим для граждан, прибывающих из других стран, сообщает "Мир 24".
Исключение составляют россияне, прибывающие вывозными международными рейсами. Им необходимо будет пройти тестирование на коронавирус.
Иностранные граждане должны предъявить справку об отсутствии заболевания на основе анализа, взятого не позднее чем за три календарных дня, или пройти тест.
Ранее в Подмосковье сняли ограничения на посещение пляжей. Обязательным является соблюдение мер по предотвращению коронавирусной инфекции.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: