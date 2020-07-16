Масочный режим отменили в парках Подмосковья

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Масочно-перчаточный режим отменили в парках Подмосковья с четверга, 16 июля. Также в полном объеме заработают предприятия общественного питания.

Как говорится в Telegram губернатора Московской области Андрея Воробьева, это произошло в рамках очередного этапа снятия ограничений, введенных из-за коронавируса.

При этом по-прежнему необходимо использовать маски и перчатки в общественном транспорте, медучреждениях, магазинах и иных общественных зданиях.

1 августа в регионе органы исполнительной власти снова начнут проводить официальные мероприятия. Тогда же в области заработают кинотеатры.

Кроме того, в связи с изменениями требований Роспотребнадзора упрощается режим для граждан, прибывающих из других стран, сообщает "Мир 24".

Исключение составляют россияне, прибывающие вывозными международными рейсами. Им необходимо будет пройти тестирование на коронавирус.

Иностранные граждане должны предъявить справку об отсутствии заболевания на основе анализа, взятого не позднее чем за три календарных дня, или пройти тест.

Ранее в Подмосковье сняли ограничения на посещение пляжей. Обязательным является соблюдение мер по предотвращению коронавирусной инфекции.