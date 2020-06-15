Эксперт рассказал, куда можно отправиться отдыхать в Подмосковье

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Писатель, путешественник Вадим Бурлак рассказал Москве 24, куда можно отправиться жителям столицы отдыхать в Подмосковье. По мнению эксперта, развлечения в Московской области есть на любой вкус.

В первую очередь он дал совет всем любителям истории посетить города, которые с 15 века защищали Москву от нападений. Сеть этих населенных пунктов в древние времена носила название Засечные черты.

"Это ряд городов, которые защищали Москву. В народе ее прозвали "девятиуголье". В нее входили Коломна, Серпухов с двумя монастырями – Высоцким и Владычным, Верея и расположенный неподалеку Свято-Пафнутьев Боровский монастырь, Можайск, Руза, Звенигород, Волоколамск, Дмитров и, конечно, Сергиев Посад со Свято-Троицкой Сергиевой Лаврой", – рассказал Бурлак.

Он отметил, что местные власти на местах очень трепетно относятся к истории своих городов, реставрируя все значимые архитектурные объекты.

Для людей, предпочитающих отдыхать возле воды, Бурлак рекомендует обратить внимание на водохранилища. Они, по словам путешественника, распространены по всему Подмосковью. Он советует посетить.

"У нас в Подмосковье всевозможные водохранилища, практически как озера. Это на севере Москвы. Например, Учинское, Клязьменское и Икшинское", – заявил Бурлак.

Он также дал совет тем, кто заинтересован в спелеологии. Недалеко от деревни Старосьяново Московской области находится сеть самых крупных в области пещер, так называемых Сьяновских.

Путешественник отметил, что в восточной части Подмосковья, а именно вблизи деревни Шапкино Можайского района, находится самая высокая точка всей области – 310 метров над уровнем моря.

Бурлак также обратил внимание, что в Московской области очень много самых разнообразных музеев. Эксперт считает, что в этом плане один из самых интересных городов – это Клин.

"Там замечательный музей Чайковского. Вообще по окрестностям Клина приятно побродить, посмотреть", – отметил Бурлак.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пригласил всех желающих провести свой отдых в Подмосковье. Однако глава региона напомнил о соблюдении мер предосторожности, связанных с эпидемиологической ситуацией.

Председатель Общественного совета при Ростуризме Дмитрий Давыденко в беседе с Москвой 24 рассказал, изменятся ли туристические предпочтения россиян в 2020 году в связи с пандемией и падением доходов. По его мнению, те, кто летал отдыхать за границу, не откажутся от своих планов, но внутренний туризм может значительно вырасти.

В свою очередь, эксперт по развитию внутреннего туризма, гид, путешественник Арсений Аредов считает, что россияне предпочтут отдых внутри страны. Однако он уверен, что люди, привыкшие отдыхать в Европе, не откажутся от путешествий за границу.

"Доходы действительно упали. Но тех, кто хотел бы отдохнуть в Европе, их цены не пугают. Они ждут открытия границ. Как только границы откроют, они туда поедут. Но процент тех, кто в этом году сможет позволить себе путешествовать по Европе, он меньше, чем в прошедшие годы", – заявил Аредов.