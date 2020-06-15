Валаам открыли для туристов

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Власти Карелии разрешили туристам посещать парк "Валаамский архипелаг", закрытый в свете распространения коронавирусной инфекции в стране. Запрет снят с 15 июня, сообщает News.ru.

Глава региона Артур Парфенчиков уточнил, что в парке будут ограничивать максимальное количество одновременно находящихся там посетителей. Эта мера будет действовать до отмены режима повышенной готовности.

Местные власти одобрили еще несколько смягчений ограничений, введенных из-за коронавируса. Так, разрешены экскурсионные туры водным транспортом от карельской береговой зоны до Соловецких островов.

В регионе снова возможны походы и путешествия, но палаточные лагеря необходимо разбивать вдалеке от населенных мест.

Также в Карелии с 15 июня заработали все виды общественного транспорта, разрешено свободное посещение магазинов, торговых центров, больниц и иных общественных мест, но при наличии защитной маски.

В Карелии за весь период выявили 802 случая коронавируса. За последние сутки было установлено 18 заболевших.

