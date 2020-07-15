Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Город

16:49

Работы по благоустройству прудов возобновились в Москве

город благоустройство

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Работы по благоустройству московских прудов, которые были приостановлены из-за борьбы с распространением коронавирусной инфекции, возобновились. Сейчас рабочие приводят в порядок Удальцовские пруды в районе Проспект Вернадского, а также пруд Федосьино в Ново-Переделкине, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Как рассказали в пресс-службе департамента ЖКХ Москвы, подготовительные работы были проведены в марте, вся живность, населяющая водоемы, перемещена в соседние пруды.

"Очистили дно от иловых отложений, идет подготовка к устройству водоупорного слоя водоемов, а также для ремонта берегоукрепления. После завершения всего комплекса строительно-монтажных работ пруды наполнят водой до необходимого уровня", – уточнили в пресс-службе.

На Малом Коньковском пруду в ЮЗАО специалисты отметили падение уровня воды из-за слишком глубоко залегающих грунтовых вод и отсутствия естественной подпитки. Работы по благоустройству там начались в июне.

"Чтобы в дальнейшем избежать падения уровня воды, специалисты очистят дно от иловых отложений и уложат водоупорный слой. Береговую полосу приведут в порядок, отремонтируют контурную дорожку вокруг водоема, а также высадят цветы", – отметили в пресс-службе департамента ЖКХ.

Накануне в Преображенском завершились работы по благоустройству новой зоны отдыха. Общая площадь благоустройства составила около семи тысяч квадратных метров.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать