Новая зона отдыха появилась в Преображенском

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Преображенском завершены работы по благоустройству новой зоны отдыха. Общая площадь благоустройства составила около семи тысяч квадратных метров, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"Здание бывшего кинотеатра демонтировали по просьбам жителей района, с территории вывезли порядка 7,5 тысячи тонн строительного мусора. Затем провели планировку территории и завезли более 3800 кубометров нового грунта. Сейчас площадка находится на одном уровне с набережной Шитов", – приводится в материале сообщение пресс-службы департамента капремонта столицы.



Как уточняется, основную часть территории занимает разнотравный газон. Также были проложены дорожки, соединяющие территорию с набережной Шитова и Детским Черкизовским парком. Для отдыха установили скамейки, а благодаря новым фонарям с энергосберегающими лампами пространство будет хорошо освещено по вечерам.

Ранее заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что три уникальных "сада здоровья" созданы на природных территориях в Москве. Там можно отдохнуть и позаниматься спортом.

В прошлом году в Москве благоустроили почти 160 парков, скверов и знаковых объектов. Работы провели на территории поймы реки Яузы вдоль Заповедной улицы, в Детском Черкизовском парке, парке усадьбы Люблино, парке Дружбы, парке Победы в Зеленограде и парке на набережной в Капотне.